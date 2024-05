Col·lecta massiva contra el càncer

detail.info.publicated QUIM GASSÓ SENTIAS detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Associació Contra el Càncer de Lleida va omplir ahir els carrers de la ciutat amb uns 400 voluntaris repartits en una vintena de punts per recaptar fons per tal d’impulsar la investigació científica contra aquesta patologia i augmentar el suport a pacients i familiars.

Les guardioles verdes es van fer presents durant tota la jornada per demanar la col·laboració dels ciutadans en el Dia de la Col·lecta anual, que també es va celebrar en molts altres punts de l’Estat.El càncer és el problema sociosanitari amb més afectació al món. Un de cada dos homes i una de cada tres dones patiran els efectes d’aquesta malaltia al llarg de la seua vida. L’objectiu de la iniciativa Tothom contra el càncer és superar el 70% de supervivència l’any 2030. Actualment, la taxa de supervivència en homes és del 55,3% i en dones, del 61,7%. Per augmentar aquests percentatges, l’associació vol continuar impulsant la investigació oncològica i garantir que tots els pacients puguin accedir als tractaments més innovadors. Aquestes demandes es reflecteixen especialment en els tipus de càncer que tenen la supervivència baixa o estancada, és a dir, amb una taxa de supervivència en cinc anys inferior al 30%. Les donacions han permès impulsar beques com la d’Anna Visa, investigadora del glioblastoma multiforme, un càncer cerebral molt agressiu. La científica no es va voler perdre la cita i va expressar la seua gratitud als organitzadors d’aquestes jornades de solidaritat, que “ens ajuden molt i també ens permeten estar en contacte amb gent que ha tingut la malaltia per intercanviar experiències”

«Intentem aportar el nostre gra de sorra»

La Immaculada i la Rosa Maria formen part de l’Associació Contra el Càncer de les Borges Blanques i també presten la seua ajuda a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Confessen que “la majoria dels que som aquí hem passat un càncer i n’hem viscut la duresa”. El seu objectiu és, doncs, “aportar el nostre gra de sorra, donar veu i deixar constància de la importància de la investigació”, encara que “ens fa falta més implicació perquè és una malaltia que pateix molta gent”.