Detectades 37 incidències LGTBI-fòbiques a Lleida el 2023

Els Mossos d’Esquadra van registrar un total de 37 incidències LGTBI-fòbiques a les comarques de Lleida l’any passat, que representen el 10,8% de totes les que es van registrar a Catalunya (351). Així ho constaten les xifres que els Mossos d’Esquadra van fer públiques ahir, que van detallar que el 2023 es van registrar 670 situacions de LGTBI-fòbia que van derivar en 351 incidències. També es van comptabilitzar 282 denúncies davant dels Mossos i 37 a l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-Discriminació del departament d’Igualtat, un 61% més que el 2022.

Sobre les incidències, la consellera d’Igualtat, Tània Verge, va precisar que “poden ser discriminatòries però que no són denunciables o no es volen denunciar”. En aquest sentit, va apuntar que els nivells d’infradenúncies “són fins i tot molt elevats” i que en els propers anys afloraran més denúncies que permetran “acompanyar millor les persones i que no quedin invisibilitzades”.

Quant a la seua tipologia, el 66% dels afectats són majors d’edat i el 55,8% són persones trans. En segon lloc es troben els homosexuals (20,2%); seguit del col·lectiu LGTBI+ (10,5%); les lesbianes (6,55%); els intersexuals (0,85%) i els bisexuals (0,85%). Les incidències es van produir especialment en l’àmbit lúdic i social (28%), el sanitari (20%), l’educatiu (14,5%) i en el registre civil (5%).