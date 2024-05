Suïssa guanya l’Eurovisió més polèmic

detail.info.publicated Redacció

Suïssa va guanyar ahir l’edició més polèmica del Festival d’Eurovisió, en el qual la participació d’Israel va protagonitzar tots els debats. A poques hores de l’inici de la gala, les apostes auguraven una victòria de la representant israeliana, Eden Golan, que va quedar en cinquena posició. Finalment, el suís Nemo va agafar el testimoni de Celine Dion, que el 1988 va donar a Suïssa la seua última victòria en el certamen, i va triomfar amb els 591 punts que va aconseguir gràcies a la seua interpretació de The Code. Croàcia i Ucraïna van quedar en segon i tercer lloc, respectivament. Pel seu costat, Espanya, representat per Nebulossa, no va robar el cor als europeus amb la seua Guineu i va quedar al lloc 22, amb 30 punts.

Mentre interpretava Hurricane, Golan va rebre esbroncades i una sonora xiulada dins de l’estadi, que la Unió Europea de Radiofusió (UER) va tapar amb aplaudiments enllaunats. També va ser esbroncada quan va rebre 323 festivals música punts del televot, entre ells els 12 (màxima puntuació) d’Espanya. Però la polèmica ja es venia cuinant des dels dies previs a la gala d’ahir. A només unes hores de la final, i en virtut de la seua política de “tolerància zero cap als comportaments inapropiats”, la UER va desqualificar el candidat dels Països Baixos, Joost Klein, per un “incident” amb una persona de la producció del certamen que s’està investigant. Així mateix, en l’últim assaig de la final, només unes quantes hores abans del començament de la gala a les 21 hores, els candidats de Suïssa, Irlanda i Grècia no van participar en la desfilada inicial de banderes, i la representant irlandesa, Bambie Thug, no va actuar.

D’altra banda, almenys set manifestants van ser detinguts davant el Malmö Arena, seu del festival, durant les protestes contra el certamen per permetre la presència d’Israel que es van emportar produint durant tota la setmana. Entre els activistes arrestats hi ha la líder ecologista Greta Thunberg.