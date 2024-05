Brussel·les obre una infracció a Meta perquè considera que fomenta l'addicció dels menors

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea ha obert aquest dijous un procediment d'infracció contra Meta perquè considera que Facebook i Instagram fomenten l'addicció entre els menors i que l'empresa no ha pres mesures efectives per posar-hi remei.

"No estem convençuts que hagi fet prou per complir les obligacions de la llei de serveis digitals per reduir els riscos dels efectes negatius per a la salut física i mental dels joves europeus a les seves plataformes Facebook i Instagram", va dir el comissari europeu de Mercat Interior, Thierry Breton".

Brussel·les creu que els algorismes que usen Facebook i Instagram "exploten la debilitat i la inexperiència dels menors", en mostrar contingut en base als seus interessos, fomentant així la seva addicció a les xarxes socials, segons ha explicat en un comunicat.

També considera que les eines de verificació d'edat de Facebook i Instagram no són raonables, ni proporcionades ni eficaces per evitar que els menors accedeixin a contingut inapropiat.

I que les mesures de privadesa i seguretat que Facebook i Instagram tenen per defecte no protegeixen suficientment els menors.

Després d'estudiar l'anàlisi de risc que Meta li va enviar l'any passat, l'Executiu comunitari sospita que l'empresa estaria incomplint la llei de serveis digitals, per la qual cosa va decidir obrir la investigació.

L'obertura d'aquesta investigació, per a la qual no hi ha límit de temps, permet a la Comissió adoptar mesures cautelars contra Facebook i Instagram, com ja va fer amb TikTok, forçant-lo a suspendre el programa de punts de la versió Lite que va obrir a Espanya i França.

Des que va entrar en vigor la llei de serveis digitals, que obliga les plataformes a protegir els menors, eliminar el contingut il·legal i una transparència més gran en el disseny dels algorismes, Brussel·les ha obert quatre procediments d'infracció contra Meta, dos contra TikTok i un contra AliExpress.