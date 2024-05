La flamarada més gran del cicle solar no afectarà la Terra

La nau espacial SDO de la NASA va capturar aquesta imatge d’una erupció solar, com es veu en l’esclat brillant de la dreta, el 14 de maig de 2024.NASA/SDO / via Europa Press

El Sol va emetre el dimarts 14 de maig a les 16.51 UTC la flamarada més gran del seu cicle solar d’11 anys, que ara està arribant a la seua màxima activitat. Aquesta flamarada va ser classificada de classe X8.7. La classe X denota les flamarades més intenses, mentre que el número proporciona més informació sobre la seua força. En les últimes setmanes s’han multiplicat les flamarades d’alta intensitat, i el 10 de maig es va emetre fins i tot una alerta de tempesta geomagnètica sobre la Terra que es va traduir en aurores en baixes latituds.

No obstant, a causa de la seua ubicació és possible que les CME (Emissions de Massa Coronal) associades no tinguin cap impacte geomagnètic a la Terra, segons la NASA i la NOAA. Aquesta zona on es va produir la flamarada solar, la regió activa 3664 es troba en l’extremitat més occidental del Sol, i segons la NOAA, a causa de la seua ubicació no afectarà la Terra.

La imatge mostra un subconjunt de llum ultraviolada extrema que ressalta el material extremadament calent en flamarades i que està acolorit en roig i groc. Les erupcions solars són poderoses ràfegues d’energia. Poden afectar les comunicacions per ràdio, les xarxes d’energia elèctrica, els senyals de navegació i suposar un risc per a les naus espacials i els astronautes.