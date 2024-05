Adeu a Twitter.com

detail.info.publicated efe

La xarxa social X (abans Twitter) ha migrat completament al domini X.com, segons ha confirmat el seu propietari, el multimilionari Elon Musk, en una publicació. Encara que el logo de Twitter va canviar a X el juliol passat, el domini ha seguit sent Twitter.com fins avui.

"Tots els sistemes centrals han passat a X.com", ha assenyalat Musk a X, acompanyant el seu text d’una imatge en la qual apareix una X blanca sobre un cercle blau.

Musk va crear una empresa anomenada X Corp per tancar la compra de Twitter, tornant a una lletra recurrent en els noms dels seus negocis, des dels seus orígens (el 1999 va intentar crear una empresa financera en línia anomenada X.com) a la seua actual empresa aeroespacial, denominada també SpaceX.

En temps recents ha declarat que el seu objectiu és expandir X a una macro aplicació que combini funcions de videotrucades, jocs, notícies, reserves en línia i altres serveis.

X, igual com altres xarxes, està sent investigada pels reguladors europeus per la seua potencial contribució a la desinformació.