Apaga l'incendi d'una moto amb una Coca-Cola i es fa viral

Un vídeo que mostra a un home apagant l’incendi d’una motocicleta amb una Coca-Cola s’ha tornat viral a Twitter.

L’incident va començar quan diverses persones van intentar sufocar el foc que consumia una moto amb aigua, sense èxit. Al contrari, les flames s’avivaven cada vegada més amb cada intent d’apagar l’incendi.

De sobte apareix un home amb una botella de Coca-Cola. L’agita i aboca el contingut sobre el foc. Increïblement, les flames s’extingeixen gairebé immediatament, aconseguint el que l’aigua no havia pogut.

L’efectivitat de la Coca-Cola es deuria a la seua capacitat per sortir a pressió quan s’agita, transformant-se en vapor que absorbeix una gran quantitat d’energia del foc, encara que no és un mètode recomanable per a ús regular.