El moviment LGTBI demana "no estar de braços creuats" davant l'impacte de l'odi

El moviment LGTBI ha demanat aquest divendres "no quedar-se de braços creuats" davant l'impacte de l'odi "en un context d'augment del feixisme". Així ho ha expressat en declaracions a l'ACN el president de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia de Catalunya, Eugeni Rodríguez, després que l'entitat fes públic ahir que en el que va d'any s'han registrat 86 incidències contra membres del col·lectiu. "Calen més recursos econòmics i humans i sobretot voluntat política per revertir la xifra", ha afirmat Rodríguez. Tot plegat en el marc dels actes programats per l'entitat per al Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia al Centre LGTBI de Barcelona, un esdeveniment que ha comptat amb la presència de la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge.

Rodríguez ha denunciat també que la lesbofòbia és "importantíssima" hi ha reclamat polítiques per evitar que les dones "pateixin una doble discriminació, per dones i per lesbianes". Alhora ha assegurat que les dones trans "estan excloses del món laboral" i ha demanat que Catalunya sigui "un territori amable" per a les persones que arriben per demanar asil o refugi. També ha tingut un record per a les persones grans –"no poden estar oblidades a residències", ha dit– i ha demanat polítiques que tinguin en compte la diversitat del col·lectiu, com ara "les famílies LGTBI".

Finalment ha recordat que el VIH "continua present a la societat" i ha reclamat "reforçar mecanismes" perquè les persones en aquesta situació puguin viure "d'una forma digna".