Tot a punt per a l'Aplec

Una rua infantil i una barra amb còctels sense alcohol. Aquestes són algunes de les novetats de la 43 edició de l’Aplec del Caragol, que se celebrarà del 24 al 26 de maig i serà més multitudinària si es pot. I és que la festa gastronòmica per excel·lència de la ciutat de Lleida, que l’any passat ja va batre rècords històrics de participació, acollirà en aquesta ocasió 15.000 penyistes distribuïts en 119 colles (quatre més que la passada edició). “L’Aplec continua creixent i té una salut de ferro”, va assenyalar ahir el president de la Fecoll, Ferran Perdrix, mentre que va ressaltar el gran impacte econòmic que genera la festa, amb una injecció d’uns 20-25 milions d’euros per a la ciutat. Per primera vegada, l’esdeveniment comptarà amb una barra de begudes sense alcohol que anirà a càrrec de l’Associació TDAH-TEAF, entitat convidada a la festa. També com a novetat, dissabte a les 16.30 hores està prevista una rua infantil que recorrerà el recinte de les penyes. Com és tradició, l’Aplec escalfarà motors des de principis de setmana amb la XXVI Setmana Cultural, que arrancarà el 20 de maig amb el pregó de l’activista cultural Antoni Gelonch. Durant aquest acte també s’entregarà el Premi Caragol Bover a la doctora Sílvia Bielsa en reconeixement a la campanya Jo trio Lleida, que anima els residents MIR a escollir l’Arnau de Vilanova de Lleida per cursar la seua especialitat. El Premi Caragol Llimac, en canvi, ha quedat desert. Sobre la polèmica il·lustració generada amb IA que ha guanyat el Concurs d’Humor Gràfic, Perdrix va assegurar que han contactat amb l’autor i han comprovat la seua identitat, encara que no podrà vindre a recollir el premi.