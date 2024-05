“Hi ha menys dones líders”

“Estem vivint en una època molt complexa amb emergències climàtiques, bèl·liques i de salut mental que afecten de forma molt diferent homes i dones. Les noves polítiques feministes han de tenir en compte totes aquestes circumstàncies per aconseguir una igualtat efectiva”. Així es va expressar ahir Sara Berbel, doctora en Psicologia Social i experta en polítiques d’igualtat, que va participar en la creació de la Taula Interdepartamental per a la Transversalitat de les Polítiques Feministes de la Paeria (vegeu el desglossament). “Els últims estudis realitzats a Lleida ens diuen que en les professions feminitzades elles cobren un 23% menys que ells, mentre que en les masculinazadas aquesta diferència arriba al 32%”, va assenyalar Berbel, que també va lamentar que el sostre de vidre és cada vegada més alt. “Estem experimentant un retrocés en el nombre de dones en posicions de lideratge: actualment hi ha un 6% de directores generals a Catalunya, mentre que en la dècada dels anys noranta vam arribar al 9 per cent”. Per revertir aquesta problemàtica, va apostar per impulsar la formació en nous lideratges, trencar els “mandats inconscients” que imposa la societat i implementar accions més concretes com les quotes de gènere en els llocs de treball.

Polítiques feministes en tots els àmbits de la Paeria

La Paeria va constituir ahir la Taula Interdepartamental per a la Transversalitat de les Polítiques Feministes a fi de garantir que els principis d’equitat i igualtat de gènere siguin presents en tots els àmbits de la gestió municipal. L’acte va estar presidit per l’acalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que va destacar que “el principi d’igualtat suposa tenir en compte que la neutralitat de gènere no existeix, ja que totes les accions polítiques poden tenir impactes diferenciats en dones i homes que fa falta preveure i atendre”. En aquesta línia, va dir que la taula transversal “és un avenç institucional que comporta transformar les pràctiques i la cultura de les organitzacions públiques per incorporar la igualtat com a requisit”. La missió d’aquesta taula és fer un seguiment de les accions derivades del Pla d’Acció Municipal (PAM). Per una altra banda, també s’acompanyarà totes les regidories del consistori proposant actuacions per poder integrar la perspectiva de gènere al disseny i desenvolupament de les seues polítiques.