Mollerussa reobre per un dia la terrassa de l'antiga Musicland

La discoteca Musicland de Mollerussa va tornar a obrir les portes ahir, per la festa major del municipi. Només ho va fer l’única part que encara no ha estat remodelada: la terrassa, que va acollir una festa en què no va faltar la música, els còctels i pizza per menjar. Els més nostàlgics no es van perdre l’oportunitat de reviure el que va ser la Mollerussa dels anys vuitanta i noranta. També van poder ballar durant bona part de la tarda els veïns que van assistir a l’actuació de l’orquestra Maravella al pavelló Pla d’Urgell.

Al matí, la programació va incloure iniciatives com una gran tamborinada a càrrec d’ARF Diables de Mollerussa a la plaça de l’Ajuntament i el concert familiar La Gran Aventura, a càrrec d’Els Superherois.La jornada també va incloure una festa per inaugurar el nou Espai Andana Jove, ubicat a l’Oficina Jove. El mateix escenari va acollir un taller de grafitis a càrrec dels artistes multidisciplinaris Ivan Egea i Estitxu Julián, dirigit als més joves.