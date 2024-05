El nou orgue de la Catedral començarà a sonar al setembre

El bisbat de Lleida busca la implicació d’institucions públiques, entitats financeres i empreses del territori per sufragar part del cost d’instal·lació del nou orgue de la Catedral Nova de Lleida, un instrument de segona mà que era a Tòquio cedit per la fundació japonesa Ueno-Gauken que s’està muntant al temple des del 2 de maig passat. Segons ha pogut saber aquest diari, la despesa del muntatge, el transport i l’harmonització ascendeix a uns 500.000 euros, dels quals el bisbat espera cobrir un 50% i la resta, amb les aportacions. Es tracta d’un orgue de més de 2.200 tubs i 13 tones que va ser construït entre 1974 i 1975 per la casa alemanya Klais Orgelbau. Per arribar a la capital del Segrià va haver de viatjar primer amb vaixell i després per carretera, en tres tràilers. Operaris de la companyia Klais s’estan encarregant del procés de muntatge, que encara s’allargarà un mes. Segons va explicar ahir el bisbe, el primer concert d’aquest gran instrument està previst per al 29 de setembre, coincidint amb la festivitat de Sant Miquel. La Catedral disposava originàriament de tres orgues barrocs construïts a finals del segle XVIII que van quedar destruïts en un incendi durant la Guerra Civil. Després de la seua restauració per part de Regiones Devastadas, se’n va instal·lar un altre de construït per l’empresa Organería Española S.A. que va ser inaugurat el 1958. Aquest instrument produït gairebé de forma industrial i amb materials de poca qualitat va deixar de funcionar el 2014. “Els desorbitats costos de la reparació i la poca garantia d’un resultat satisfactori va portar a buscar alternatives perquè la Catedral continués disposant d’un instrument tan característic i tan necessari per solemnitzar les celebracions religioses”, va explicar el bisbat, que va descartar la possibilitat d’encarregar un instrument nou per l’elevat cost (1,4 milions). La Fundació Ueno-Gauken tenia aquest orgue a l’Ishibashi Memorial Hall de Tòquio i, després de canviar la gestió de la sala de concerts, el va cedir al bisbat. Es tracta d’un instrument de tres tecles manuals i trenta-sis registres, ideal per interpretar música de Johann Sebastian Bach i els mestres barrocs de l’Europa del nord.