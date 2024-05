Campanya feminista a França contra sinistres

A França, la polèmica està servida per la campanya de seguretat viària amb el lema Conduisez comme une femme (Condueix com una dona) que acaba de llançar l’associació de víctimes de la carretera Victimes et Citoyens. Encara que molts poden interpretar aquesta frase com un missatge de rerefons masclista, l’organització pretendria el contrari. Recolzada per xifres alarmants que apunten que els conductors francesos de gènere masculí són els responsables de la majoria dels sinistres viaris, aquesta iniciativa no només busca acabar amb clixés masclistes com la gastada expressió “dona al volant, perill constant”, sinó que també vol cridar a la prudència a la carretera. “Estadísticament, conduir com una dona només significa una cosa: seguir amb vida” és l’argument en el qual Victimes et Citoyens basa el seu argument.