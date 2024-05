Aquestes són les propietats de l’asaí, un 'súper aliment’ d’origen bolivià

detail.info.publicated agències / REDACCIÓ

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La collita silvestre i processament de l’asaí, un fruit amazònic reconegut com un "súper aliment" per les seues propietats energètiques i antioxidants, sustenten més d’un centenar de famílies indígenes a la regió boliviana de Santa Cruz.

La recol·lecció de l’asaí és realitzada pels homes, que s’enfilen a palmeres de 25 a 30 metres, mentre que les dones processen la polpa en la comunitat. Aquesta polpa es processa per obtenir "asaí biofilitzat", comercialitzat a Bolívia i en països com França i Alemanya.

La safra de l’asaí comença al març i s’estén fins a l'octubre, seguida de la collita de la palmera reial o burití, amb un procediment similar. Del burití, els indígenes obtenen un oli premsat en fred, ric en antioxidants, betacarotè i vitamines, utilitzat en una línia de cosmètics naturals que inclou olis, cremes i bàlsams.

Propietats i productes de l’asaí

L’asaí és conegut per les seues propietats energètiques i antioxidants, a més de ser ric en calci, ferro i zinc. Està reconegut entre els deu súper aliments del món per les seues vitamines i propietats nutricionals. Molt recomanat per a esportistes, l’asaí es consumeix en sucs, gelats o es menja la polpa, que és similar al copoazú, un altre fruit amazònic.

1. Poder antioxidant i antienvelliment: Les baies d’asaí contenen diversos polifenols amb poder antioxidant natural, és a dir, compostos capaços d’oposar-se al dany de l’estrès oxidatiu. L’acumulació d’espècies oxidants dins del cos està fortament involucrada en l’envelliment prematur del cos.

2. Acció antiinflamatòria: A més del seu poder antioxidant, els polifenols presentats anteriorment també tenen activitat antiinflamatòria. Són capaços de reduir l’expressió de determinats mediadors de la inflamació.

3. Efectes protectors: Els polifenols de les baies d’asaí poden contrarestar tant el dany cel·lular com els trastorns inflamatoris. Els estudis han demostrat que, per tant, podrien ser d’interès per prevenir i combatre diverses malalties, incloses les patologies cardiovasculars, les malalties neurològiques i determinats càncers.

4. Possibles beneficis contra els trastorns metabòlics: També s’han observat beneficis que ajuden a combatre certs trastorns metabòlics com l’obesitat i la hiperlipèmia.