El Govern obre la porta a investigar les agències que oferten paquets turístics a destinacions com Afganistan

La portaveu del Govern en funcions, Patrícia Plaja, ha explicat aquest dimarts que està obert a “investigar” les agències de viatges que oferten paquets turístics a països amb una seguretat en qüestió o sense recomanació per a visitar, com és el cas de l’Afganistan, lloc on van perdre la vida la setmana passada tres catalans com a víctima d’un atemptat mentre feien turisme. Tot i remarcar que en la situació actual i encara amb els cossos de les víctimes a Afganistan ara “el que pertoca primer és treballar per la repatriació i acompanyar les famílies”, Plaja ha admès que després caldrà “fer una valoració i investigar les circumstàncies en que es va produir el viatge -amb l’agència- i si hi ha de similars”.

D’aquesta manera, l’executiu en funcions obre la porta a esbrinar quines agències oferten aquestes visites, a quins llocs i amb quines garanties, per a poder valorar futures accions que evitin noves víctimes. Igualment, Plaja ha recordat que ara mateix “no es recomana” viatjar a l’Afganistan “per la complexa situació del país”. “Cal recordar que abans de viatjar cal mirar amb atenció les recomanacions de seguretat dels països de destí”, ha insistit la portaveu.