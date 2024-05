El pregó d'Anna Sàez obre les festes de Golmés

El teatre El Casal de Golmés va acollir ahir l’acte inaugural de la festa major dedicada a Sant Salvador Votat amb el pregó de festes que va anar a càrrec de la directora de SEGRE, Anna Sàez, així com l’acte de nomenament de la pubilla i l’hereu d’aquest 2024. Sàez es va mostrar il·lusionada davant del seu primer pregó com a directora i va recordar anècdotes personals sobre l’antiga discoteca Big-Ben, ara que se n’ha anunciat la reobertura. També va tenir paraules de record per a l’exalcalde i historiador Josep Maria Palau. Posteriorment, Àurea Durango i Genís Mayoral van ser escollits pubilla i hereu; dames d’honor, Maite Aldana i Iris Riera, i cabalers, Iker Troyano i Kevin Centena. L’alcalde, Jordi Calvís, va explicar que el municipi escull aquests càrrecs des de fa més d’una cinquantena d’anys.