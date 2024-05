Rehabilitació de platges de la Costa Daurada

El Servei de Costes del ministeri de Transició Ecològica començarà aquesta setmana a dragar i traslladar sorra des del port de Coma-ruga cap a les zones deficitàries de la costa tarragonina.

En global, es mobilitzaran 35.000 metres cúbics, dels quals 10.000 es mouran cap a la platja del Francàs i els 25.000 metres cúbics restants es traslladaran cap als municipis veïns de Cunit i Calafell, que també s’han vist afectats pels últims temporals. La previsió és que aquesta actuació acabi a començaments d’aquest estiu i tingui un cost de 500.000 euros.Tanmateix, es preveu un nou servei de gestió de sorra de cara a l’estiu del 2025. Des d’ahir al matí, les màquines ja estan preparades per començar a moure la sorra que es va acumulant a Coma-ruga, on n’hi ha força excedent, cap a les zones on fa falta com a conseqüència dels últims temporals.