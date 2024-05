Scarlett Johansson denuncia que ChatGPT va utilitzar la seua veu sense el seu consentiment

detail.info.publicated europa press

OpenAI va anunciar recentment el llançament de Xat GPT-GPT-4o, una millora de la seua intel·ligència artificial que inclou assistència per veu. Per a aquesta nova tecnologia, la companyia oferia als seus usuaris cinc veus entre les quals elegir, i una d'aquestes ha cridat l’atenció per la seua similitud amb la d'Scarlett Johansson.

Johansson, que va posar veu a una intel·ligència artificial a Her, ha afirmat que el CEO de OpenAI, Sam Altman, es va posar en contacte amb ella el setembre de 2023 per proposar-li que prestés la seua veu a ChatGPT 4.0. La intèrpret s'hi va negar per "motius personals". Ara l’estrella ha criticat el moviment de la companyia i assegura que la veu anomenada 'Sky' és "estranyament similar" a la seua.

"Quan vaig escoltar la demo publicada, em va sorprendre, em vaig enfadar i em vaig quedar en xoc que el senyor Altman fes una veu que sonava tan estranyament similar a la meua, tant que els meus amics més propers i els mitjans de comunicació no podien notar la diferència", va dir Johansson en un comunicat publicat per 'Variety'.

"El senyor Altman fins i tot va insinuar que la similitud era intencional, tuitejant només la paraula Her, una referència a la pel·lícula en què vaig posar veu a un sistema de xat, Samantha, que estableix una relació íntima amb un humà", va afegir amb referència a la cinta escrita i dirigida per Spike Jonze que el 2013 va protagonitzar juntament amb Joaquin Phoenix.

Johansson va aprofitar per demanar una legislació que protegeixi contra l’apropiació indeguda del nom o la imatge. "En una època en què tots estem bregant amb els deepfakes i la protecció de la nostra pròpia imatge, la nostra mateixa feina, les nostres pròpies identitats, crec que aquestes són qüestions que mereixen una claredat absoluta. Espero amb interès una resolució en forma de transparència i l’aprovació d’una legislació apropiada per ajudar a garantir que els drets individuals estiguin protegits", va apuntar.

Cal recordar que la regulació i la limitiació de l’ús d’IA en la indústria del cine, tant per crear com per replicar, va ser una de les principals reivindicacions dels sindicats de guionistes i d’actors que van mantenir l’any passat una vaga que va deixar la indústria de Hollywood durant diversos totalment paralitzada.

En resposta, OpenAI ha negat que Sky estigui basada en la veu de Johansson. "La veu d'Sky no és la d'Scarlett Johansson i mai no hi va haver la intenció que s’assemblés a la seua. Vam seleccionar l’actriu de doblatge darrere de la veu d'Sky abans de contactar amb la senyora Johansson. Per respecte a la senyora Johansson, hem deixat d’utilitzar la veu d'Sky als nostres productes. Lamentem no haver-nos comunicat millor amb Johansson", van al·legar.