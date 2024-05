“Visca l'Aplec i per molts anys més”

L’activista cultural i mecenes lleidatà Antoni Geloch va ser l’encarregat ahir de llegir el pregó que obre els actes previs de la 43 edició de l’Aplec del Caragol. Després d’agrair l’oferiment, del qual va dir que “mai havia pensat que rebria”, va admetre que mai no ha estat collista, per la qual cosa va fer “una crida per si alguna colla vol adoptar-me”, arrancant les rialles del públic present a la sala Leandre Cristòfol de la Llotja. En el seu discurs, Gelonch va evocar els records familiars “al voltant d’una taula menjant caragols” i que “l’única especialitat culinària del meu pare eren els caragols a la llauna i la carn a la brasa”. De fet, va assegurar que les caragolades en grup o en família transmeten els valors que té l’Aplec com són la convivència, el sentiment col·lectiu, el foment de l’autoestima i l’arrelament. També va defensar els productes de proximitat, amb l’Horta de Lleida “com a pulmó, rebost i memòria” de la ciutat, i dels agricultors i ramaders, a més d’instar a continuar treballant per la defensa de la llengua i la cultura catalanes. “Us desitjo molts i molts anys més”, va assegurar abans d’acabar amb un “Visca l’Aplec, Visca Lleida i Visca Catalunya” que va provocar un emotiu aplaudiment. L’acte també va servir per entregar el premi Caragol Bover a la doctora Sílvia Bielsa, cap d’estudis dels residents de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, per la campanya Jo trio Lleida, l’objectiu de la qual és que els futurs metges escullin el centre lleidatà per completar la seua formació.

Així mateix, es va fer entrega del premi del XII Concurs de Rodolins i Versos Satírics Memorial Jordi Plens al lleidatà José Manuel Gómez per la seua obra Rimes a la vora del Segre. Quant al guardó Caragol Llimac, s’ha declarat desert. Per la seua part, Ferran Perdrix, president de la Fecoll, va exposar projectes de futur, entre els quals la reflexió sobre la idoneïtat de l’actual recinte de l’Aplec als Camps Elisis.

Sopar a la Llotja i avui, xou amb Bruixa Espress

Després de la lectura del pregó i l’entrega dels premis, la Llotja va acollir el sopar de l’Aplec del Caragol com a actes previs a la XXVI Setmana Cultural. Avui a les 20.00 hores el Teatre Municipal de l’Escorxador acollirà l’espectacle musical familiar Cini Express a càrrec de Bruixa Espress.