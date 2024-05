Alerta sanitària “greu” de la UE per anisakis en un peix que anava al mercat espanyol

detail.info.publicated Redacció

El Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos de la Unió Europea (Rasff) ha emès una alerta important després de detectar anisakis en lluç provinents del Marroc. Aquest producte contaminat, denominat ‘Merluccius merlucciusson’, va ser identificat a la frontera.

Incidència greu d’anisakis en lluç

Malgrat la ràpida resposta, aquesta situació ha estat qualificada com a "greu". No s’ha revelat el pas fronterer exacte on es va detectar el lot contaminada, ni la seua destinació final. A causa d’això, s’ha notificat a tots els països membres de la Unió Europea per evitar la distribució i comercialització dels productes afectats.

Recomanacions per prevenir la infecció per anisakis

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ha proporcionat diverses recomanacions per evitar infeccions per anisakis. Entre elles, se suggereix comprar peix net i sense vísceres i assegurar la seua correcta preparació mitjançant cocció, fregit, enfornat o a la planxa, mètodes que eliminen el paràsit. Si es desitja congelar el peix a casa, el congelador ha d’assolir una temperatura de –20 °C o inferior i mantenir el producte congelat durant almenys cinc dies.

Què és l’anisakis?

L’anisakis és un paràsit que es troba en el sistema digestiu dels peixos i cefalòpodes. Consumir peix o cefalòpode infectat, ja sigui cru, poc cuit o marinat, pot causar anisakiasis, una reacció al·lèrgica.

Símptomes d’infecció per anisakis

Els símptomes de l’anisakiasis poden ser digestius o al·lèrgics i solen aparèixer dins de les primeres 12 hores després de la ingesta. Els símptomes digestius inclouen un fort dolor abdominal, nàusees, vòmits i febre. També poden presentar-se símptomes al·lèrgics, com erupcions cutànies, dificultat respiratòria, urticària lleu o rinoconjuntivitis, encara que són menys freqüents.

Peixos amb més probabilitat de contaminació per anisakis

Segons l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, el lluç és l’espècie amb més incidència d’anisakis, amb fins un 95% dels exemplars afectats. El segueixen el verat amb un 87%, el sorell amb un 67% i la maire amb un 62%.