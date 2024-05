Aquesta és la cervesa preferida dels espanyols en cada comunitat

detail.info.publicated Redacció

L’estiu s’atansa i amb ell, l’augment del consum de cervesa. A l'estat espanyol, aquesta refrescant beguda forma part de la cultura i les tradicions, amb gustos i preferències que varien d’una zona a l’altra. Per conèixer a fons les tendències cerveseres de tot l'estat, Tiendeo, plataforma que recull totes les ofertes digitals de les botigues, presenta el seu informe anual sobre les marques de cerveses favorites dels espanyols, segmentat per comunitats autònomas. L’anàlisi, basada en les recerques de cervesa realitzades en l’aplicació durant l’últim any, mostra la contínua preferència per Mahou, Amstel i San Miguel a nivell estatal.

Les cerveses favorites de cada comunitat.Tiendeo

Mahou es manté en el primer lloc amb un 22,3% de les recerques totals de cerveses a Tiendeo, encara que experimenta un lleuger descens d’1 punt percentual respecte a l’últim rànquing elaborat el 2023. Amstel, per la seua part, experimenta un creixement d’1 punt i se situa en segona posició amb un 9%, mentre que San Miguel es manté en tercer lloc amb un 8%.

Les comunitats més cerveseres

Quant a les comunitats més cerveseres de l'estat, Andalusia és la líder amb un 18,5% de les recerques de cerveses efectuades a Tiendeo. La segueix la Comunitat de Madrid, que cedeix el primer lloc de l’any passat a l’ocupar la segona posició amb un 17,6%, i Catalunya, en tercer lloc, amb un 10,7%.

Mahou: líder en 9 comunitats, però retrocedeix en dos

Mahou es referma com la cervesa preferida en 9 de les 17 comunitats autònomes: Aragó, Astúries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, La Rioja, Madrid i Múrcia. No obstant, ha cedit terreny a Catalunya i Extremadura. A Catalunya, Estrella Damm ha pres el primer lloc a Mahou, mentre que a Extremadura, Amstel s’ha convertit en la marca preferida.

Malgrat aquest retrocés en dos comunitats, Mahou manté la seua posició com la cervesa més popular a Espanya i acumula fins al 22,3% de les recerques. En altres comunitats, les preferències varien: Cruzcampo domina a Andalusia, San Miguel és la preferida a les Balears i el País Basc, Heineken a les Canàries, i Estrella Galícia és la marca destacada a Galícia i Navarra.