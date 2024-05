Jornada a la Llotja per promoure el contracte de persones amb discapacitat

El regidor d’Acció i Innovació Social de la Paeria, Carlos Enjuanes, va obrir ahir a la Llotja la tercera Jornada de Responsabilitat Social Empresa + Persones amb discapacitat = Oportunitat que organitza el consistori de la capital del Segrià en col·laboració amb Aspid, Down Lleida, la Federació Allem, Aspros, la Federació Catalana de Voluntariat Social, Incorpora, La Torxa i els sindicats UGT i CCOO. La jornada, a la qual van assistir més de 200 persones, va abordar la importància del treball amb suport com a oportunitat per a la inclusió de les persones amb discapacitat. Per això, es va donar veu a una persona treballadora d’aquest col·lectiu, a una empresa i als tutors, insertors o psicòlegs que fan el seguiment de l’experiència. El discurs de clausura va anar a càrrec de Joan Sorribes, usuari de Down Lleida, i Aida Rodríguez, d’Aspros. Els dos van relatar les seues pròpies experiències com a empleats en empreses ordinàries i van demanar al teixit empresarial “valentia i que s’acabin els prejudicis”. La jornada és un fòrum per a la promoció d’un mercat de treball obert a totes les persones. D’altra banda, l’alcalde Fèlix Larrosa va visitar ahir al matí les instal·lacions d’Aspid al carrer Roger de Llúria per conèixer de prop el treball que porta a terme l’entitat.