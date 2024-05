El Molí d'Espígol, cada cop més capital

L’última campanya d’excavacions arqueològiques al Molí d’Espígol de Tornabous, que es va portar a terme a l’abril, ha permès determinar la configuració de la porta d’accés del sector aquest al jaciment ibèric i conèixer millor la seua evolució cronològica i constructiva fins al segle III aC, període conegut com a ibèric ple. Seguint la línia de les últimes campanyes, es confirma cada vegada més la complexitat i la monumentalitat de les estructures defensives que protegien la ciutat ibèrica del Molí d’Espígol. En aquest sentit, Jordi Principal, coordinador de les excavacions i de la investigació, va explicar que “hem pogut aprofundir en els sistemes d’accés a la ciutat ibèrica entre el segle IV i III aC, fet que ens està demostrant la importància i la dignitat d’aquesta ciutat, amb unes defenses considerables, de prestigi i monumentals”.

Sobre la hipòtesi que era l’antiga Atanagrum, la suposada “capital” ilergeta, Principal va dir que “si no apareixen unes restes epigràfiques que ho indiquin, no ho podem saber, però sí que podem dir que cada nova campanya ens està confirmant més i més que el Molí de l’Espígol és la ciutat o el jaciment més important del període ibèric que tenim a Ponent, i és bastant probable que sigui una de les capitals dels ilergets”. Les últimes excavacions han documentat l’existència d’un gran bastió massís que flanquejava, pel costat nord, un passatge d’entrada a la ciutat, molt probablement en rampa i enllosat. El passatge d’accés tenia forma de colze per impedir l’entrada directa i defensar més fàcilment l’interior del recinte, van assenyalar. Aquesta última campanya ha permès conèixer millor la seqüència constructiva de les torres bastides, just a sobre de l’antiga fossa, que envoltava l’assentament durant el període ibèric antic (segles VI-V aC).

Els treballs continuaran i hi ha noves visites guiades previstes

Les excavacions continuaran l’any que ve per conèixer millor la porta est, documentar la part sud i veure com s’accedia a l’interior de la ciutat. S’emmarquen en el pla 2022-2025 encara que Maite Miró, cap del Servei d’Arqueologia i Paleontologia, ja va avançar que la idea és que en el pròxim pla tinguin continuïtat amb les excavacions i les actuacions d’adequació. Per la seua part, Ramon Oromí, regidor de Cultura i Patrimoni de Tornabous, va reconèixer que “el Molí d’Espígol és un dels pols d’atracció del municipi” i va recordar que els dissabtes 25 de maig, 29 de juny, 27 de juliol i 31 d’agost es faran visites guiades gratis.