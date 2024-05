Tot llest per a la 43 edició de l'Aplec del Caragol amb 119 colles

Tot llest perquè Lleida aculli a partir d’avui la 43 edició de l’Aplec del Caragol, que tornarà a celebrar un any de rècord amb 15.000 penyistes distribuïts en 119 colles (quatre més que l’any passat). Els Camps Elisis ja compten amb totes les instal·lacions necessàries per celebrar les activitats previstes fins diumenge. Avui a les 19.30 hores, Lo Caragolasso donarà el tret de sortida a la festa gastronòmica, amb la presència de centenars de penyistes i amb Ferran Aixalà com a convidat, i demà tindrà lloc una de les novetats d’aquesta edició, la rua infantil, que recorrerà el recinte de les penyes. També és nova en l’esdeveniment la instal·lació d’una barra de begudes sense alcohol que anirà a càrrec de l’Associació TDAH-TEAF, entitat convidada a la festa.

Així mateix, Cerveses San Miguel repetirà la seua presència a l’Aplec amb diverses activitats des d’avui i fins diumenge en el marc de l’Espai San Miguel, com el concurs de tirada de colles i tastos de cerveses, així com propostes gastronòmiques. Abans de l’inici de la festa, ahir es va celebrar l’últim acte programat en el marc de la XXVI Setmana Cultural de la Fecoll amb la XXX Cantada d’Havaneres de l’Aplec amb l’actuació de les formacions Balandra i Arrels de la Terra Ferma a la Glorieta dels Camps Elisis.