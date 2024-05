Balaguer retrocedeix 600 anys

El safareig de la Reguereta es va omplir de nens i nenes que jugaven a rentar roba com antany. - GERARD HOYAS El safareig de la Reguereta es va omplir de nens i nenes que jugaven a rentar roba com antany. - GERARD HOYAS El safareig de la Reguereta es va omplir de nens i nenes que jugaven a rentar roba com antany. - GERARD HOYAS El safareig de la Reguereta es va omplir de nens i nenes que jugaven a rentar roba com antany. - GERARD HOYAS El safareig de la Reguereta es va omplir de nens i nenes que jugaven a rentar roba com antany. - GERARD HOYAS El safareig de la Reguereta es va omplir de nens i nenes que jugaven a rentar roba com antany. - GERARD HOYAS El safareig de la Reguereta es va omplir de nens i nenes que jugaven a rentar roba com antany. - GERARD HOYAS El safareig de la Reguereta es va omplir de nens i nenes que jugaven a rentar roba com antany. - GERARD HOYAS El safareig de la Reguereta es va omplir de nens i nenes que jugaven a rentar roba com antany. - GERARD HOYAS

Milers de persones van omplir ahir el centre històric de Balaguer per participar en la segona jornada de l’Harpia, la fira medieval que durant tot el cap de setmana ofereix recreacions històriques, demostracions d’antics oficis, tallers i cercaviles protagonitzades per dames, cavallers, bufons i mercaders.

A més del ja tradicional mercat a la plaça del Mercadal, amb paradistes abillats amb vestits inspirats en l’edat mitjana, la plaça del Pou va acollir un espai infantil amb jocs de combat, un taller de manuscrits amb segells de cera, atraccions i animació. L’activitat estrella, tanmateix, va tenir com a escenari el safareig de la Reguereta. Els més petits s’ho van passar d’allò més bé jugant amb l’aigua i aprenent com es rentava la roba antigament en una jornada que va estar marcada pel bon temps i les altes temperatures. No va ser fins a la tarda quan va arribar un dels moments més esperats de la fira: la baixada dels comtes d’Urgell, Isabel d’Aragó i Jaume d’Urgell, acompanyats de l’Harpia, un ésser mitològic que representa una dona alada. Al seu recorregut des del Castell Fermós, els van seguir un seguici de veïns vestits d’època i també el grup de percussió Patakada de l’Escola Municipal de Música. Després del discurs d’Isabel d’Aragó, la gran protagonista d’aquesta edició, ja que commemora el 600 aniversari de la seua mort, van tenir lloc el Salt i el Ball de Foc de l’Harpia. Aquest últim va anar a càrrec del grup de diables Bèsties Ferèstegues de Balaguer. La jornada tenia previst finalitzar a la nit amb una sessió pocavergonya del DJ Bufó, que va punxar música celta, medieval i folk a l’espai gastronòmic de les tavernes, al centre de la plaça del Mercadal.El programa de la fira medieval continuarà avui amb propostes lúdiques per a totes les edats.

«Els nens s’ho passen molt bé» «Ajuda a conèixer l’ofici de tallista» «Hi ha una bona proposta lúdica»