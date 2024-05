Aplec de rècord en rècord

L'Aplec del Caragol, la festa gastronòmica més multitudinària de Lleida, va de rècord en rècord, ja que l'any que ve guanyarà almenys tres penyes, que se sumaran a les quatre noves d'aquesta edició, que va culminar ahir amb un “èxit rotund” i la “pràctica absència d'incidents”, segons els organitzadors, la Federació de Colles (Fecoll).

L’Aplec del Caragol, la festa gastronòmica més multitudinària de Lleida, va tancar ahir una nova edició de rècord, i no serà l’últim. I és que la de l’any que ve, la número 44, el tornarà a batre ja que a les 119 penyes actuals (4 més que el 2023) se sumaran tres més “segur” i probablement una quarta, segons el president de la Federació de Colles de l’Aplec (Fecoll), Ferran Perdrix. Va afirmar que el “sostre” de l’Aplec el marca el mateix recinte dels Camps Elisis on se celebra la festa i que per créixer encara més caldria una ampliació dels serveis, com les preses d’aigua. En tot cas, va destacar la “pràctica absència d’incidents” en l’edició d’aquest any i les ganes de festa “controlada” dels participants. “Ha estat un èxit rotund i la gent ha viscut la festa amb intensitat”, va subratllar. Als 15.000 penyistes es van afegir uns 200.000 visitants, segons la Fecoll.

Pel que fa a les incidències, va dir que es van registrar diversos detinguts per petits furts i que els sanitaris van efectuar 136 assistències, bàsicament per cremades o talls. Va caldre traslladar dos persones a l’hospital, una per una intoxicació alimentària i una altra per una lesió al turmell que requeria una radiografia. La jornada d’ahir va començar amb la cercavila dels penyistes, que va omplir de color i alegria els carrers de la ciutat, i que va finalitzar amb la imposició de les escarapel·les als pendons. Després hi va haver activitats infantils, i també per a grans, el tradicional dinar a cada penya i a la tarda una xaranga va posar el punt final a la festa.

La Fecoll va impulsar aquest any un estudi d’impacte acústic, del qual disposaran dades definitives la setmana que ve. El president va detallar que “hi ha molts punts d’emissió de so”, per la qual cosa van habilitar mesuradors que van funcionar les 24 hores durant els tres dies d’Aplec. Va apuntar que els primers resultats són “sorprenents perquè sense música, només amb la gent de les penyes, el nivell sonor ja és molt elevat”. “El xivarri que es genera en una concentració de 15.000 persones és important”, va remarcar. Va incidir que l’impacte sonor de la festa és una de les preocupacions de les colles i que des de la Fecoll hi volen “donar resposta”, i va recalcar que de cara a pròximes edicions el seu objectiu és ser “al màxim de sostenibles possible” amb l’entorn.