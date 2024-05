Google es modernitza per no perdre terreny davant TikTok i ChatGPT

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Amb 26 anys, el cercador de Google lluita per no convertir-se en un dinosaure i utilitza les mateixes eines amb què es veu amenaçat, els chatbots amb intel·ligència artificial (IA) i els formats curts de les xarxes socials, per intentar així que el seu motor de cerca no perdi vigència i públic. Malgrat que en molts idiomes buscar informació a Google ja s’ha convertit en un verb –'googlejar'– plataformes molt més joves com ChatGPT o TikTok li fan cada vegada més ombra al gegant tecnològic.

Buscar en xarxes

Dos de cada cinc nord-americans utilitzen TikTok com motor de cerca i gairebé una de cada deu persones de la generació Z nascuts (entre 1997 i 2006) tenen més probabilitats de confiar en TikTok que en Google, segons una enquesta d’Adobe. Google va reconèixer que 'ha vist les orelles al llop'. "Prop del 40 % dels joves, quan busquen un lloc per dinar no obren Google Maps ni van al cercador de Google. Van a TikTok o Instagram", va dir el juliol passat, durant una conferència de tecnologia, Prabhakar Raghavan, un vicepresident sènior de Google. La generació Z recorre a Google un 25 % menys que la Generació X (nascuda entre 1965 i 1980) quan realitza recerques, segons una enquesta de Forbes i OnePoll. Les xarxes socials tenen un algoritme a mida de l’usuari, ofereixen informació explicada en primera persona i a la secció de comentaris els usuaris poden debatre la informació. "El que hem vist amb els nostres usuaris més joves és que sovint valoren les experiències viscudes i la perspectiva humana (...) Per això hem estat invertint en recerques amb característiques, com fòrums de discussió o contingut de vídeo més curt", va dir a EFE Elizabeth Reid, vicepresidenta i directora de recerca de Google. Des del 2019 Google ofereix vídeos de TikTok com a resultats de recerca i el 2020 va llançar la seua versió de TikTok, YouTube Shorts, plataforma que permet als usuaris compartir vídeos verticals de menys d’un minut de durada, i va començar a incloure aquests en els seus resultats de recerca.

L’ IA , una arma de doble tall

La intel·ligència artificial (IA) generativa representa per a Google l’excusa perfecta per modernitzar-se, però alhora la possibilitat que els usuaris se saltin el pas de posar els seus dubtes en un cercador i les hi facin directament a un chatbot. Aquest mes, tant Google com OpenAI, empresa darrere de ChatGPT, van presentar un assistent d’IA amb qualitats humanes que li permeten veure, sentir, raonar i ajudar a l’usuari; els va seguir Amazon amb la seua nova versió d’Alexa.

Google va anunciar aquest mes que "aviat" integrarà la possibilitat de preguntar al seu cercador amb vídeos per obtenir ajuda de l’IA, gràcies a un nou model Gemini (l’IA del gegant tecnològic) personalitzat per a la recerca de Google. "Realment pensem en el vídeo com una entrada i una sortida important que trobem a Google", explica Reid. Un altre canvi del cercador, de moment només per als usuaris dels EUA, és 'AI Overviews', la traducció del qual en espanyol seria resums d’IA, que dona als usuaris una síntesi general d’un tema. De moment, segons Reid, l’empresa no es planteja incloure enllaços publicitaris en les respostes de l’IA.

Mantenir la confiança

En les seues més de dos dècades, Google ha aconseguit fer-se amb la confiança dels usuaris –que busquen des de temes mèdics a informació sobre un esportista o preguntes més complexes com: Com ser feliç" o Com ser milionari"–, així com convertir-se en sinònim de resposta. No obstant, un dels perills més importants de l’IA són les al·lucinacions, respostes ben estructurades però completament incorrectes. El cofundador de Google Sergey Brin va dir, en una improvisada roda de premsa en la conferència anual de desenvolupadors Google I/O, que les al·lucinacions són un "gran problema", però que estan "minvant".