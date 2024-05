Trobat un nadó gatejant per una carretera de Cadis de matinada mentre el seu pares prenien copes

Un agent de la Guàrdia Civil.Guàrdia Civil / via Europa Press

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un nadó, d’entre any i mig i dos d’edat, va ser trobat sol gatejant per la carretera d’El Palmar, a Vejer de la Frontera (Cadis), passada les dos de la matinada durant aquest cap de setmana mentre que els seus pares es trobaven prenent copes en un bar de la zona. Els pares, separats i amb antecedents penals, declaren aquest dilluns davant de la Fiscalia de Menors. Segons ha explicat el portaveu de la Guàrdia Civil a Canal Sur, el nadó va ser trobat per una parella que anava amb cotxe i va haver d’esquivar-lo donant un cop de volant en trobar-se en plena carretera. Així, el que en principi van creure que era un ninot, es van adonar que era un nadó que gatejava, pel que van parar i van donar avís al 112.

Va ser una parella de la Guàrdia Civil la que va arribar primer al lloc dels fets i després de preguntar pels locals més propers van anar informant que havien vist aquest nen per una casa d’allà, tal com ha avançat Diario de Cadiz. Quan els agents es van personar a la casa van trobar un home amb símptomes d’haver ingerit gran quantitat d’alcohol i gairebé "sense poder articular paraula". Posteriorment, quan li van prendre declaració l’endemà, va afirmar que "no s’havia assabentat de res" que li havien deixat el nen al seu càrrec.

Finalment, després de buscar pels locals de la zona, la Guàrdia Civil va localitzar els pares, que van ser traslladats a la caserna de Vejer i després de contactar amb l’Autoritat Judicial van ser posats en llibertat a l’espera de declarar aquest dilluns a la Fiscalia de Menors.