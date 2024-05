La XI Fira del Parc de l'Alt Pirineu reuneix 2.500 persones a Arrós de Cardós

Arrós de Cardós va celebrar ahir la XI Fira de Productes del Parc Natural de l’Alt Pirineu i l’Ovella Aranesa en la qual van assistir més de 2.500 persones de la zona. El certamen vol potenciar la races de vaca pallaresa i ovella aranesa per evitar que es perdin, per la qual cosa promou el mercat agroalimentari centrat en elles. També es va celebrar el concurs de xolla amb màquina i tisora i hi va haver visites guiades i presentació de llibres i un estudi sobre boscos.