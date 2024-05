El Congrés de l'Associació Contra el Càncer a Lleida abordarà aspectes com la cronificació de la malaltia

detail.info.publicated acn / redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El III Congrés de persones amb càncer i familiars preveu abordar aspectes com la cronificació de la malaltia, els tractaments i medicaments personalitzats, els problemes estètics dels tractaments, l'autoestima dels pacients o els avenços en la investigació amb un increment important dels casos de supervivència que ja se situa al 60% i es preveu que al 2030 sigui del 70%. L'Associació Contra el Càncer celebrarà a Lleida la tercera edició i preveu l'assistència d'uns 400 participants d'arreu de Catalunya. Els temes que s'abordaran han estat proposats pels mateixos pacients per tal de donar resposta així a les seves inquietuds. L'objectiu és fomentar aquest punt de trobada i oferir "eines" per conviure millor amb la malaltia

El president de l'Associació Contra el Càncer a Lleida, Sisco Maranges, ha explicat que esperen que el 8 de juny sigui un "espai de trobada" entre els diferents actors relacionats amb la malaltia. En aquest sentit, ha destacat que el programa del congrés sorgeix de l'opinió dels pacients i per això se'ls va demanar quins temes els agradaria tractar a la finalització del segon congrés que es va celebrar l'any passat a Barcelona.

A Lleida s'espera arribar als 400 participants vinguts d'arreu de Catalunya. A través del congrés es vol posar de manifest la importància que té el càncer en aspectes com la repercussió econòmica i social més enllà dels mateixos pacients que pateixen la malaltia. El doctor Moisés Mira, cap d'oncologia i radioteràpia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, ha detallat que el programa parteix del procés col·laboratiu entre les 4 demarcacions catalanes per la qual cosa "reflecteix el que és el càncer en la societat catalana". En aquest sentit, ha destacat que hi haurà conferències amb ponents de reconegut prestigi internacional, taules rodones i tallers on es tocaran diversos aspectes com l'alimentació, l'exercici o la comunicació amb els familiars i el món laboral i els efectes secundaris dels tractaments.

Rebeca Rios ha explicat que com a pacient, aquest tipus d'iniciatives són interessants i necessàries per a les persones que passen pel procés de patir la malaltia i també per als familiars. Quan et diagnostiquen, ha explicat Rios, el primer que es percep és l'afectació física però després "trontolla tot el teu voltant". La salut emocional i els familiars es veuen afectats per la qual cosa, ha destacat la importància de sentir-se acompanyat en el procés. "Ens empodera i encoratja per prendre decisions", ha dit.