Com demanar cita per fer la declaració de la Renda de forma presencial a les oficines

La campanya de la declaració de la Renda 2023 va començar el 3 d’abril de 2024 per a la presentació de declaracions per internet. A partir del 7 de maig, es va afegir l’opció de liquidar l’impost per telèfon a través del programa 'Le llamamos'. Segons el calendari de l’Agència Tributària, el termini per sol·licitar cita prèvia per a la confecció de la declaració de manera presencial en oficines comença aquest dimecres 29 de maig.

Per demanar la cita prèvia per telèfon, cal trucar als telèfons amb atenció personal, que són el 91 553 00 71 o el 901 22 33 44, de dilluns a divendres de 09.00 h a 19.00 h. L’alternativa del telèfon automàtic no està habilitada per demanar cites per a assistència en oficines, adverteix l’Agència Tributària.

Un altre canal per demanar la cita prèvia és internet, a través del portal de l’Agència Tributària. Per fer-ho caldrà identificar-se amb NIF/NIE o amb Cl@ve, referència, DNI electrònic o certificat electrònic. També es pot utilitzar l’aplicació mòbil de l’Agència Tributària.

Dates límit per a la presentació

El termini per presentar la declaració de la Renda finalitza l’1 de juliol en tots els casos, excepte per a aquells contribuents amb declaració a ingressar que desitgin domiciliar el resultat, que ho hauran de fer abans del 26 de juny.

Documents necessaris per a l’atenció presencial

Per confeccionar la declaració en una oficina de l’Agència Tributària, cal aportar els següents documents: