Comença la venda anticipada de les entrades per a la Festa del Cine per 3,5 euros

Els espectadors ja poden adquirir les entrades per a la Festa del Cine, que se celebrarà del dilluns 3 al dijous 6 de juny, per 3,5 euros, tant per internet com en la webs dels cines o a les taquilles de les sales, segons ha donat a conèixer aquest dimecres la Federació de Cines d’Espanya (FECE). La vint-i-dosena edició de la Festa del Cine comptarà amb la participació de 334 cines de tot Espanya, que sumen un total de 2.935 pantalles.

Durant aquests quatre dies, els espectadors podran disfrutar de pel·lícules com 'Amigos Imaginarios', 'Arthur', 'Back to Black', 'Caída Libre', 'Dune: Parte Dos', 'El Exorcismo de Georgetown', 'El mal no existe', 'El reino del planeta de los simios', 'El último verano', 'Fuegos Artificiales', 'Furiosa, 'Garfield', 'Godzilla y Kong: El nuevo imperio', 'Haikyu!! La batalla del basurero', 'Hasta el fin del mundo', 'La Casa', 'La mujer dormida', 'La promesa de Irene', 'Lo que sucede después', 'Los buenos profesores', 'Mamifera', 'Menudas Piezas', 'Nina', 'Segundo premio', entre d’altres.

La iniciativa ja suma més de 30 milions d’espectadors entre totes les edicions que s’han celebrat des de 2009.