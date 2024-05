Dones Transformadores: Nàdia Tolsà

Tot va començar amb un projecte des de zero, un bar molt familiar, que ha anat evolucionant i creixent molt. També treballen per ajudar a revitalitzar el poble i fer que gent nova tingui interès o pensi viure al poble.

Creu que a poc a poc està canviant la gent que viu al territori, amb l’arribada de persones més joves, amb ganes d'arrelar-se o d’altres més nòmades, que venen per un temps, i marxem.

“La meva lluita és des de la base, des del petit entorn en què vivim per arribar als grans canvis, on les dones, tenim un gran paper. Estar en una posició tan visible al bar del poble, ha facilitat que la gent vegi que les dones fem i podem fer coses com tirar endavant aquest projecte, que creix i evoluciona molt, gràcies a tot l’equip”, diu la Nàdia.