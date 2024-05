Lleida, capital catalana contra el càncer

detail.info.publicated QUIM GASSÓ SENTIAS detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Llotja de Lleida acollirà el proper 8 de juny el III Congrés de Persones amb Càncer i Familiars de Catalunya, després d’una primera edició digitalitzada per culpa de la pandèmia i la segona a Barcelona el 2022. L’Associació Contra el Càncer a Lleida va presentar ahir el programa, que compta amb més d’una vintena d’activitats gratuïtes orientades a persones que estiguin passant o hagin passat per un procés de malaltia oncològica. També plantejarà propostes per a familiars, professionals sanitaris i persones interessades per conèixer aspectes multidisciplinaris d’aquesta malaltia. Sisco Maranges, president de l’entitat, va reivindicar “un espai de trobada dels diferents actors relacionats amb el càncer” que reunirà unes 400 persones, segons els càlculs de l’organització.

La jornada comptarà amb conferències, espais de diàleg, taules redones, tallers de fins a 14 matèries diferents i l’actuació de la coral de l’Associació Contra el Càncer de Lleida. Les temàtiques de les activitats han estat escollides pels mateixos pacients de forma participativa. Abordaran inquietuds com l’alimentació, la comunicació, la conciliació amb la vida professional, els efectes secundaris, el suport emocional i la investigació científica, entre altres.

El congrés plantejarà propostes per a pacients, familiars, professionals sanitaris i interessats

Moisés Mira, cap d’Oncologia Radioteràpica de l’Arnau de Vilanova i vicepresident del comitè científic del congrés, va mostrar la seua satisfacció perquè aquest esdeveniment dissenyat “per i per als pacients oncològics i els seus familiars” es pugui celebrar a Lleida. Va recordar que el càncer “afectarà un de cada dos homes i una de cada tres dones al llarg de les seues vides”. Mira també va detallar que “actualment la supervivència és del 60% i l’objectiu és que aquest percentatge ascendeixi fins al 70% el 2030”. Respecte al tractament, Sisco Maranges va recordar que ben aviat es posarà en marxa un nou equipament de quimioteràpia a l’hospital del Pallars (Tremp).La periodista Rebeca Ríos va participar en l’acte com a testimoni i va explicar que “el càncer acaba afectant tots els àmbits de la teua vida”. Així mateix, va animar la gent a acudir al congrés perquè, “com a pacient, puc dir que un dels aspectes més importants és sentir-se acompanyada”.