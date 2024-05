Metges alerten de l'augment de problemes a les ungles provocats per l'esmalt de gel

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Metges d'atenció primària han alertat dels problemes i alteracions unguials i de la part de la pell que toca amb l'ungla per l'esmalt d'ungles de gel que els estan arribant a les consultes. Segons un comunicat de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), aquests problemes augmentaran ja que aquesta pràctica és cada cop més popular. De fet, alerten que la proliferació de centres de manicura que apliquen esmalt d'ungles de gel no para de créixer i fins i tot existeixen preparats per fer-ho a casa. Han afegit que en aquesta popularització hi té a veure la publicitat a les xarxes socials i el paper de les influenciadores.

Els metges han explicat que les alteracions al voltant de les ungles per productes cosmètics és ara més freqüent del que es veu a les consultes, ja que la ciutadania no acostuma a anar al metge si no hi ha alternacions generalitzades, doloroses o visibles. Precisament per això afirmen que és una patologia "probablement infradiagnosticada".

Les principals complicacions són els trastorns mecànics i traumàtics de les ungles, dermatitis al·lèrgica de contacte i lesions induïdes per raigs ultraviolats. També es tendeix a perdre el plec distal unguial -la pell que toca amb l'ungla- i hi ha sagnat espontani o dolor. A més d'això, s'ha detectat asma i reaccions al·lèrgiques i irritatives a distància, sobretot als ulls, perquè al llarg del dia s'expandeix els al·lèrgens amb les mans.