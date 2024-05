Temperatures de fins a 34 graus aquest dimecres a Lleida

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les temperatures màximes pujaran aquest dimecres de manera pràcticament generalitzada, segons l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que preveu que a Lleida es pugui arribar als 34 graus. En general, l’organisme estatal preveu temps estable en la major part del país amb cel poc ennuvolat o núvols alts. No obstant, hi haurà núvols baixos matinals a Galícia i Cantàbric i, més persistents, a l’Estret i Melilla. Així mateix, la proximitat d’un front afectarà al terç nord peninsular amb un augment de nuvolositat. En el conjunt de l’Estat, la temperatura màxima podrà ascendir fins els 37 graus en ciutats com Badajoz, Còrdova i Sevilla.

D'altra banda, a partir de dijous s'espera un notable augment de la inestabilitat atmosfèrica. Es traduirà en ruixats i tempestes sobretot al terç nord i meitat est de Catalunya.