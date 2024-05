Vuit de cada deu empreses del sector hostaler asseguren que han reduït el consum d'aigua en l'últim any

detail.info.publicated acn

Vuit de cada deu empreses catalanes del sector de l'hostaleria asseguren haver reduït el consum d'aigua durant l'últim any. Així ho constata l'enquesta de clima empresarial de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) i la Cambra de Comerç de Barcelona corresponent al primer trimestre del 2024, que pregunta qüestions relacionades amb la implementació de mesures de sostenibilitat. Per sectors, el que té un percentatge més alt és l'hostaleria, seguit de la indústria; mentre que a l'altre extrem hi ha la construcció. Fins a un 78,5% de les empreses asseguren que han pres decisions que afavoreixen la sostenibilitat ambiental, com ara reduir les emissions contaminants, reciclar o millorar en l'eficiència energètica.

En concret, l'enquesta precisa que un 40,7% dels establiments han implementat mesures orientades a la reducció de les emissions contaminants (invertir en energies renovables o incentivar la mobilitat sostenible). Les empreses assenyalen l'excés de burocràcia, la falta de claredat en la regulació i l'elevat cost econòmic com els principals factors que limiten la implementació de mesures que beneficiïn el medi ambient.

L'estudi també indica que un 87,7% de les empreses catalanes han implementat durant l'últim any mesures de sostenibilitat de caire social, és a dir, aquelles relacionades amb les condicions laborals (seguretat o salut laboral, per exemple). Un 72,3% dels establiments assegura haver pres decisions que afavoreixen a la governança (més transparència, qüestions per prevenir la corrupció o més participació, entre altres).

Per grandària dels establiments, els que han implementat més mesures de sostenibilitat durant l'últim any han estat els de 50 o més treballadors.