El Segre guanya més vida a Lleida

Uns 150 alumnes del col·legi Maristes Montserrat de Lleida van alliberar ahir un centenar de ciprínids autòctons al riu Segre en el marc de la celebració de la Setmana de la Naturalesa. Els escolars van formar diverses cadenes humanes per transportar uns vint exemplars de barbs de l’Ebre (Luciobarbus graelsii) i uns 80 més de bagra (Squalius sp.) en cubs fins al riu. Tots els exemplars van ser prèviament recuperats pel departament d’Acció Climàtica de cursos on no hi havia prou cabal a causa de la sequera.

Els organitzadors, membres de l’Escola Esportiva de Pesca de Lleida, van explicar quins són els trets distintius de les espècies seleccionades als joves participants. Biel i Hugo, alumnes de 4t de Primària, van detallar que “hem vingut a deixar anar aquests peixos perquè quan creixin ajudin a la supervivència de les seues espècies”. Claudia, també de quart, va afirmar que “és important reintroduir aquests exemplars perquè no s’extingeixin i desapareguin”. Èlia i Júlia, de tercer de Primària, van exemplificar l’eufòria comuna per realitzar noves activitats en un entorn diferent i van definir la iniciativa de “deixar anar tots aquests peixos platejats i daurats” com “una experiència molt divertida”.Dolors Vila, directora dels serveis territorials del departament d’Acció Climàtica, va destacar la importància d’“aprofitar aquestes jornades per fer activitats divulgatives, de conscienciació i respecte pel medi ambient”. D’altra banda, Jackson Quiñónez, regidor d’Esports i Cooperació, va elogiar la tasca dels organitzadors per “treballar amb el futur” per poder viure en “un món més just i més sostenible”, especialment davant dels efectes del canvi climàtic.En els propers dies 17 i 20 de juny es durà a terme un altre alliberament de ciprínids autòctons al Segre en una zona de pesca lliure sense mort, al seu pas pel municipi de Térmens. En concret, es tractarà d’uns 140 exemplars de barbs de l’Ebre i uns 80 de bagra, els últims individus rescatats per Acció Climàtica pendents de tornar al seu hàbitat natural.

Per què és important educar sobre la cura del medi ambient i la biodiversitat?

Els joves són el futur i seran els encarregats de protegir el riu el dia de demà. Volem inculcar-los el respecte pel medi ambient i conscienciar-los de la gran quantitat de vida que tenim al Segre, encara que no ens n’adonem.

Pot aquesta repoblació traduir-se en alguna millora notòria sobre l’ecosistema del riu?

És un acte simbòlic. Les espècies invasores han proliferat molt durant els últims anys en detriment de les autòctones. Nosaltres fem el que està dins de les nostres possibilitats, però faria falta molta més ajuda per poder canviar la situació que tenim actualment.

I hi ha algun pla real per a això?Segons la llei, ara s’han de sacrificar totes les espècies invasores que atrapem. Però els pescadors sabem que, tret que es buidés el riu i tornéssim a començar des de zero, és un cas molt difícil.

