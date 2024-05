Sanitat emet una alerta per la presència de gluten en neules farcides de xocolata etiquetades 'sense gluten'

detail.info.publicated europa press detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), pertanyent al Ministeri de Sanitat, ha informat que ha tingut coneixement d'una notificació d'alerta traslladada per les autoritats sanitàries de la Comunitat Valenciana relativa a la presència de gluten en neules farcides de xocolata de la marca Natur Green que, encara que a la llista d'ingredients hi figura farina de blat, estan etiquetats incorrectament amb la indicació 'sense gluten'.

En concret, el producte té el nom de neules farcides de xocolata, 'Wafers Sticks Cacau Ecològics', de la marca Natur Green. L'envàs és de 140g./17 neules i el número de lot: L-24087.

L'AESAN indica que la informació és resultant de l'autocontrol de la pròpia empresa, que ha comunicat la incidència a les autoritats competents, en compliment de la legislació i per no posar a disposició de la població aliments no segurs.

Segons la informació disponible, la distribució inicial ha estat a les comunitats autònomes de Catalunya, el País Valencià, Andalusia, la Comunitat de Madrid, les Illes Canàries, Castella-Lleó, Aragó, el País Basc i Múrcia, si bé l'AESAN no descarta que puguin existir redistribucions altres comunitats autònomes.

Aquesta informació, apunta l'AESAN, ha estat traslladada a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI), per tal que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.

Com a mesura de precaució, es recomana a les persones amb problemes derivats de la ingesta de gluten que poguessin tenir el producte anteriorment esmentat a casa seva que s'abstinguin de consumir-lo. Mentre que el consum d‟aquest producte no comporta cap risc per a la resta de la població.