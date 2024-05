Treballar per ser pobre: Càritas alerta de la precarietat laboral

Amb tenir feina n’hi hauria d’haver prou per pagar un habitatge, menjar i cobrir necessitats bàsiques, però la realitat és molt diferent: cada vegada hi ha més treballadors pobres. Així ho constaten Càritas de les tres diòcesis lleidatanes, que l’any passat van haver de destinar prop de 8 milions d’euros (un 10,5% més que el 2022) a atendre de forma directa més de 8.000 persones en situació de pobresa. “Les desigualtats econòmiques i socials han augmentat en els últims anys i això és una cosa que ens preocupa”, va lamentar ahir el director de Càritas diocesana de Lleida, Rafael Allepuz, mentre va subratllar que el 20% dels usuaris del 2023 eren treballadors que no arribaven a final de mes. En aquesta línia, la secretària general de Càritas Lleida, María José Rosell, va assegurar que “les famílies cada vegada estan més ofegades per cobrir les necessitats bàsiques” a causa de l’encariment de l’habitatge, el menjar i el transport. Per pal·liar aquesta problemàtica, l’entitat va haver d’incrementar un 7% el pressupost per a ajuts econòmics directes, arribant als 754.525 euros. “Ens inquieta especialment que el 70% dels usuaris que van necessitar aquests recursos econòmics eren nuclis familiars amb nens”, va dir Rosell, que també va subratllar que “cada vegada és més complicat accedir a un habitatge, un problema que s’aguditza per a aquelles persones que estan en situació de vulnerabilitat”. En aquest sentit, les tres Càritas van acollir l’any passat 90 persones (un 49% que el 2022) en una quinzena d’habitatges. En relació amb l’àrea d’ocupació, l’entitat va destinar 4,5 milions d’euros a les diferents empreses d’inserció, CET i fundacions. En total, va propiciar 104 nous contractes de treball, el doble que l’any de la pandèmia. Davant d’aquest context de “fragilitat social constant i creixent”, Allepuz i Rosell van voler fer una crida tant a la població general (a la qual van demanar comprensió i empatia) com als responsables polítics. A aquests últims els van recordar la seua responsabilitat per intentar revertir aquesta situació. Entre les seues demandes, van destacar “millorar l’accés als drets bàsics sense exclusió; redistribuir la riquesa que es genera; apostar per polítiques d’inclusió que posin l’accent en l’accés a l’habitatge i garantir un treball digne que aporti ingressos de qualitat”. Al balanç d’activitat de Càritas també va assistir el bisbe Salvador Giménez.