La Floresta ret homenatge al picapedrer Fèlix Martín

L’ajuntament de la Floresta, el Centre d’Estudis de les Garrigues i l’associació Amics del Castell de la Floresta van rendir ahir a la tarda un emotiu homenatge a Fèlix Martín, picapedrer artesà de 83 anys que al llarg de la seua vida ha estat estretament implicat en la conservació del patrimoni i la investigació historiogràfica tant a nivell local com comarcal.

L’acte es va celebrar a la Sala Sindical i va fer un repàs de la trajectòria de Martín, que l’any 1995 va rebre el diploma de Mestre Artesà per part de la Generalitat. De fet, són tres les generacions d’aquesta família picapedrera les que compten amb aquesta distinció (el 1998 la va obtenir el pare de Fèlix, Felip, i el 2008 el seu fill, Feliu).

Gran defensor de la manera tradicional de treballar la pedra, la seua empresa ha portat a terme importants treballs com la restauració del cimbori del Monestir de Poblet a finals de la dècada dels anys setanta. També es va dedicar a l’extracció i manufacturació de pedra per a la Sagrada Família de Barcelona, l’obra mestra d’Antoni Gaudí. Martín ha ressenyat en múltiples ocasions la seua passió per les pedres, assegurant que “cal mantenir un diàleg” amb aquest material “per comprendre totes les seues possibilitats i treure-li el màxim partit”.