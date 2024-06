Així va ser l’actuació de la cantant lleidatana Paula Milara a 'El Hormiguero'

detail.info.publicated Redacció

Creat: Actualitzat:

Paula Lozano Milara, artísticament Paula Milara, és una estudiant de Magisteri de Lleida que en quatre anys ha publicat tres cançons, ha guanyat 'Objectiu Paki', el talent xou de La Xarxa de Televisions Locals, ha participat en diversos esdeveniments musicals i recentment va actuar en el programa 'El Hormiguero'.

Paula va compartir aquest moment tan especial a través del seu perfil d’Instagram.

En el text que acompanya a les imatges, la cantant lleidatana declara que la seua participació en el programa "va ser superemocionant" alhora que dona les gràcies a l’equip de 'El Hormiguero' per donar-li l’oportunitat de viure aquesta increïble experiència i ser "atents i amables" amb ella. De Pablo Motos, destaca que és "transparent i simpàtic, tal com el mostra en el programa" i també té unes paraules per a Edurne "perquè no encara no em crec que m’hagi parlat i m’hagi sentit cantar i a més es nota com de senzilla i bona persona és".

Finalment, Paula dona les gràcies a "TOTS els que em vau veure, els que em vau escriure i els que vau dedicar un temps a escoltar-me".