Alerten que els casos de xarampió s'incrementaran pels viatges d'estiu a zones amb alta incidència

Les infermeres de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) han alertat que els casos de xarampió s'incrementaran "de forma important" a la tardor si no es comencen ja a millorar les cobertures vacunals per l'efecte dels viatges d'estiu. La coordinadora del grup de vacunes de l'AIFiCC, Pepi Estany, ha afirmat que a l'estiu molta gent marxa de vacances i ho pot fer a zones amb una alta incidència de casos de xarampió, com per exemple Anglaterra, on des de l'octubre se n'han notificat 1.570. "Això provocarà contagis, i quant aquests viatgers tornin a casa nostra ens trobarem aquí també amb un increment important de casos", ha afirmat. Per això, l'AIFiCC ha fet una crida a promoure la vacunació contra el xarampió.

Des de l'associació han explicat que aquesta malaltia es propaga amb facilitat, és altament contagiosa i es pot contraure a qualsevol edat. A més, han apuntat que és una patologia greu "que pot derivar en complicacions i fins i tot en la mort".

En aquest sentit, han defensat l'efectivitat de la vacunació: entre un 7% i un 9% dels pacients amb xarampió presenten otitis mitja però el percentatge baixa a 0 entre els vacunats. Un 8% pateix diarrea, símptoma que tampoc es dona entre els vacunats, i entre un 1% i un 6% tenen pneumònia, cap entre els vacunats, segons xifres de l'Associació Espanyola de Pediatria.

El símptomes, inicialment, s'assemblen a un refredat amb secreció nasal, tos i febre lleu. Entre el tercer i el setè dia, arriba al febre amb temperatures que poden arribar als 41 graus. L'erupció vermella tant característica de la malaltia dura entre quatre i set dies i sol començar a al cara i després s'estén per tot el cos. També poden aparèixer petites taques blanques a les genives i a l'interior de les galtes.