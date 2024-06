Cinc nens sords de naixement recuperen l’oïda i la parla gràcies a una teràpia gènica

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Cinc nens amb sordesa hereditària han recuperat la parla i l’audició a les dos orelles gràcies a una teràpia gènica que ha demostrat la seua efectivitat. Després de l’assaig, els nens van ser capaços de localitzar i determinar la posició dels sons.

L’assaig clínic, realitzat per investigadors del Mass Eye and Ear i del de l’Eye & ENT Hospital de la Universitat Fudan de Xangai, Xina, ha demostrat que és possible restaurar l’audició de les dos orelles a cinc nens amb DFNB9, una sordesa autosòmica causada per mutacions en el gen OTOF.

És la primera vegada que s’administra una teràpia gènica a les dos orelles (bilateralment) amb èxit, ja que en la primera fase de l’estudi, publicat a començaments d’aquest any, els nens només van ser tractats en una sola orella. Els resultats de l’assaig s’han publicat aquest dimecres a la revista Nature Medicine.

"Els resultats d’aquests estudis són sorprenents", subratlla Zheng-Yi Chen, DPhil, coautor principal de l’estudi i científic associat dels Laboratoris Eaton-Peabody de Mass Eye and Ear. "La capacitat auditiva dels nens tractats continua progressant de forma espectacular i el nou estudi mostra beneficis afegits de la teràpia gènica quan s’administra a les dos orelles, inclosa la capacitat de localització de fonts sonores i millores en el reconeixement de la parla en entorns sorollosos," afegeix.

L’objectiu de l’equip sempre va ser tractar els nens a les dos orelles per aconseguir la capacitat de sentir el so en tres dimensions, una capacitat important per a la comunicació i tasques quotidianes comunes com conduir. Per això, "aquests nous resultats mostren que aquest enfocament és molt prometedor i justifica la realització d’assajos internacionals més amplis", afirma l’autor principal de l’estudi, Yilai Shu MD, PhD, de l’Eye & ENT Hospital de la Universitat de Fudan a Xangai.

Sordesa incapacitant

Més de 430 milions de persones al món tenen pèrdua d’audició incapacitant, i d’elles, 26 milions tenen sordesa congènita. En el cas dels nens, fins el 60 per cent dels casos està causada per factors genètics. Els nens amb DFNB9 naixen amb mutacions al gen OTOF que impedeixen la producció de la proteïna otoferlina funcional, necessària per als mecanismes auditius i neurals subjacents a l’audició.

Aquest nou estudi -el primer que utilitza teràpia gènica bilateral a l'orella- es va fer amb cinc nens amb DFNB9 en un període de 13 a 26 setmanes a l’Hospital Oftalmològic i Otorrinolaringològic de la Universitat de Fudan de Xangai (Xina).

Shu va injectar còpies funcionals del transgén humà OTOF transportat per un virus adenoassociat (AAV) a les orelles internes dels pacients mitjançant una cirurgia especialitzada mínimament invasiva. El primer cas de tractament bilateral es va dur a terme el juliol de 2023. Durant el seguiment, es van observar 36 esdeveniments adversos, però no hi va haver toxicitat limitant de la dosi ni esdeveniments greus.

Els cinc nens van recuperar l’audició a ambdues orelles, amb millores espectaculars en la percepció de la parla i la localització del so. Dos dels nens van ser capaços, a més, d’apreciar la música, un senyal auditiu més complex. L’assaig continua en curs i els participants continuen sent controlats.

Primera fase de l’estudi

Un any abans de dur a terme aquesta teràpia bilateral, el 2022, aquest equip d’investigació va administrar la primera teràpia gènica del món per a DFNB9 amb sis pacients que van ser tractats d’una orella. Aquest assaig, els resultats del qual es van publicar a The Lancet el gener de 2024, va demostrar que cinc dels sis nens van millorar la seua audició i la seua parla.

"Aquests resultats confirmen l’eficàcia del tractament sobre el qual havíem informat anteriorment i representen un pas important en la teràpia gènica per a la pèrdua d’audició genètica", va destacar Shu després de dur a terme la teràpia bilateral.

L’objectiu final de l’equip és ajudar les persones a recuperar l’audició independentment de la causa de la seua pèrdua auditiva.

En l’actualitat, no existeixen fàrmacs per tractar la sordesa hereditària, la qual cosa ha donat pas a intervencions noves com les teràpies gèniques. Els autors assenyalen que és necessari continuar estudiant i perfeccionant la teràpia.