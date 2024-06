Imanol Arias evita la presó després d’admetre el frau fiscal

detail.info.publicated agencias

L’actor Imanol Arias ha arribat a un acord amb la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat pel qual accepta menys de dos anys de presó -que no impliquen la seua entrada a la presó- i admet un frau a Hisenda de 2,7 milions d’euros dels seus guanys en la sèrie 'Explica’m com va passar'.

La defensa de l’intèrpret ha arribat a un pacte de conformitat amb les acusacions que es concretarà en el judici que ha començat aquest dimarts a l’Audiència Nacional i que, segons informen a EFE fonts jurídiques, consisteix en la reducció de les seues peticions de condemna a menys de dos anys de presó i el pagament d’una multa després de reconèixer l’actor la comissió de diversos delictes contra Hisenda.

L’actor, que ha abonat ja tota la responsabilitat civil que li reclamava el fiscal, s’asseu al banc dels acusats juntament amb la seua companya de repartiment en l’esmentada ficció, Ana Duato, per a qui la Fiscalia demana 32 anys de presó.

Para Imanol Arias, el fiscal Tomás Herranz sol·licitava al principi 27 anys de presó, si bé aquesta reclamació s’ha vist reduïda en virtut de l’esmentat pacte, que encara s’ha de concretar davant del tribunal en el judici.

L’actor és un dels acusats que ha arribat a un acord amb la Fiscalia, que ja al seu escrit de qualificació provisional fa referència a la decisió d’uns altres sis processats de reconèixer els fets a canvi de veure reduïdes les seues peticions de condemna.

Tot just començar la primera jornada del judici, la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat han retirat l’acusació contra la germana d’Imanol Arias, per a qui el fiscal sol·licitava nou anys i mig de presó i que serà eximida de responsabilitat penal.

En aquest procediment, els protagonistes de la sèrie 'Explica’m com va passar' estan acusats d’ocultar a Hisenda 2,7 milions d’euros, en el cas d’Imanol Arias i 1,9 en el d’Ana Duato, dels seus guanys a través d’estructures opaques creades pel despatx d’advocats Nummaria. També està acusat el productor de la ficció i parella d’Ana Duato, Miguel Ángel Bernardeu.

Creu el fiscal que des del despatx es va intentar transformar una renda d’activitat professional pel treball com a actors d’ambdós en una renda vitalícia "pretenent disfrutar il·lícitament de la bonificació del 60 % establerta per la norma per a aquest tipus de rendes".

Anticorrupció afirma que des de Nummaria es van dissenyar estructures societàries "a fi d’evitar la tributació que hagués correspost a Espanya per l’obtenció de rendes provinents de tota mena de negocis situats al nostre país".