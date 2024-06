Campanya del Banc de Sang per impulsar la donació de teixits

detail.info.publicated M.C.E. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Banc de Sang i Teixits ha iniciat la campanya Canviar vides depèn de tu per visibilitzar la donació de teixits. “Volem trencar la creença que és la donació d’òrgans la que salva vides i la de teixits no, ja que hi ha casos en els quals els trasplantaments de vàlvules cardíaques en nens o els de pell en pacients grans cremats són vitals”, assenyala el Banc de Sang i Teixits, mentre destaca que un sol donant de teixits pot ajudar més de 100 persones.

A l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, l’any passat hi va haver vuit persones que van donar teixits, mentre que aquest any només s’ha registrat un donant. “La conscienciació sobre aquest tipus de donacions després de la mort encara és baixa, per la qual cosa no podem donar resposta a la necessitat de teixits que hi ha actualment, especialment d’ossos, tendons, vàlvules cardíaques i artèries”.A diferència dels òrgans, on el temps és crucial, els teixits donats es processen i s’emmagatzemen per ser distribuïts segons la necessitat. És el Banc de Sang i Teixits el que s’encarrega de manipular-los, preparar-los i fer arribar-los als hospitals. En el cas dels trasplantaments de còrnia, per exemple, és l’única alternativa que tenen alguns pacients per recuperar la visió. A més d’aquesta membrana del globus ocular, el teixit que més es necessita és el musculoesquelètic, que també és el que més s’utilitza a la pràctica clínica. Gairebé qualsevol os o tendó es pot trasplantar. Així doncs, els més freqüents són els recanvis de pròtesi de maluc o de genoll per desgast, les fractures en persones grans amb osteoporosi, els tumors ossis, les reconstruccions de lligaments i menisc, així com moltes altres intervencions en cirurgia ortopèdica. No obstant, els empelts musculoesquelètics no només es poden utilitzar en cirurgies de l’aparell locomotor, també poden fer-se servir teixits tous en especialitats com ara ginecologia, urologia, cirurgia o estomatologia.