Ponent podria superar demà i dissabte els 36 graus

Ponent experimenta aquests dies un avançament de l’estiu, amb temperatures que poden superar demà i dissabte els 36 graus. Els termòmetres van començar a pujar ahir a les comarques lleidatanes, on es van registrar els valors més alts de tot Catalunya. Segons les dades del Meteocat, l’estació meteorològica de Torres de Segre va assolir una màxima de 34,8º. El van seguir de prop Alfarràs i Alcarràs (34,7º), encara que Castellnou de Seana, el Poal, els Alamús, Lleida, Gimenells i Vilanova del Segrià també van registrar temperatures per sobre dels 34 graus.Segons el segon informe anual Indicadors del Canvi Climàtic Global, l’escalfament induït per l’ésser humà ha assolit una mitjana d’1,19 graus l’última dècada per sobre dels nivells preindustrials, la qual cosa es tradueix en un augment a un ritme sense precedents i en el fet d’assolir aproximadament 0,26 graus per dècada. D’altra banda, l’Hospital Clínic i el centre d’investigació biomèdica IDIBAPS han conclòs que els pics de temperatures tenen un impacte sobre la salut mental fins al punt d’haver incrementat els suïcidis.

34,8ºC