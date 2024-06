Adif i Mossos "reforçaran" la vigilància de Rodalies per garantir el vot a les europees

detail.info.publicated acn

Adif i Mossos d'Esquadra "reforçaran" la vigilància de la xarxa de Rodalies per garantir el vot a les eleccions europees del diumenge 9 de juny, ha explicat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto. Arran del robatori de coure coincidint amb el 12-M, la delegació s'ha coordinat amb Adif i Mossos per detectar i protegir "punts clau" de la xarxa per "garantir que no hi ha cap manipulació" ni incident que pugui "interferir en la mobilitat de la ciutadania" en la jornada electoral. Fonts dels Mossos han explicat a l’ACN que s’ha rebut la petició de Renfe i Adif, però també de Ferrocarrils de la Generalitat per reforçar la seguretat a 18 punts, situats bàsicament a Barcelona ciutat i àrea metropolitana.

Es tracta d’un seguit de punts on es vol reforçar la seguretat en considerar-se estratègics pel funcionament de la xarxa. Els Mossos assumiran aquesta petició de cara al dia de les eleccions però també queden al sistema de cara a patrullatges planificats o a reactivar en moments concrets.

Prieto ha recordat que en els comicis catalans era la Generalitat la responsable de "coordinar" el dispositiu per garantir la jornada de votació, però que en les europees, com hi ha circumscripció única, és la delegació qui supervisa el dispositiu. Tot i que l'executiu espanyol assegura que es reforçarà la vigilància, des d'Adif no volen donar detalls del dispositiu de seguretat. Segons dades de la delegació espanyola, el diumenge es desplegaran gairebé 10.000 agents a Catalunya, dels quals la meitat seran Mossos d'Esquadra.

Robatori de coure el 12-M

El robatori de coure el 12 de maig a l'estació de Montcada Bifurcació va deixar sense servei la majoria de línies de Rodalies i va generar complicacions durant setmanes. Diversos partits polítics van denunciar la situació davant la Junta Electoral Central per demanar que s'ampliés l'horari de votació, petició que l'àrbitre dels comicis no va atendre en cap cas.

Arran d'aquells fets els Mossos van activar efectius de la policia científica en els indrets afectats per fer inspeccions oculars. La Unitat Central d'Incendis Estructurals va descartar que es tractés d'un sabotatge i la principal línia dels investigadors va ser que estaven davant d'un grup criminal especialitzat en furts de cable de coure.

El jutjat d'instrucció 5 de Mollet del Vallès va decretar a finals de maig presó provisional comunicada i sense fiança per a dos dels quatre detinguts pel robatori. Els altres dos detinguts van quedar en llibertat provisional, amb compareixences al jutjat. Els Mossos atribueixen als quatre individus cinc sostraccions més en altres punts de la xarxa ferroviària. La causa està oberta pels delictes de furt agreujat i desordre públics per als dos detinguts per als quals s'ha acordat presó i per a un dels que ha quedat en llibertat provisional.

D'altra banda, els Mossos d'Esquadra van elevar de nivell 1 al 2 el Pla Operatiu Especial (POE) Metall per tal de reduir el robatori de coure a tot Catalunya, sobretot en infraestructures bàsiques com el ferrocarril. Des del 23 de febrer el nivell 2 només estava actiu a les regions policials Metropolitana Nord i Sud i al Camp de Tarragona, però ara la resta de regions passaran de nivell 1 a 2 per abordar de forma "integral" un problema que no es preveu resoldre a curt termini. El comissari de la Prefectura Rafel Comes va dir, però, que Adif no és "culpable" de patir robatoris, sinó "víctima". Les noves mesures impliquen fer més pressió sobre els delinqüents, fer més controls preventius de trànsit i en deixalleries i més intel·ligència policial.