Aquest és el poble més bonic de Lleida segons la revista 'Viajar'

La revista Viajar ha publicat un article en el qual ha triat la població més bonica de cada una de les 52 províncies espanyoles. A més, l’ha plasmat en un mapa molt visual i fàcil de consultar.

Al llistat d’elaboració pròpia de la revista apareixen poblacions conegudes com Peníscola (Castelló), Almagro (Ciudad Real), Montefrío (Granada), Jaca (Osca), Cudillero (Astúrias), però també altres de menys coneguts que seran un autèntic descobriment per als turistes.

Pel que es refereix a Catalunya destaca, a la demarcació de Barcelona la població de Rupit i Pruit, situada a les muntanyes de Collsacabra. D’ella, la revista destaca "la bonica església romànica de Sant Joan de Fàbregues, el salt d’aigua de Sallent i el monument natural d’Agullola. Rupit i Pruit eren fins 1977 dos municipis independents i avui la zona nord, on es trobava Pruit, és un conjunt de masies disseminades entre les quals destaca l’església de Sant Andreu, romànica, del segle XII, però amb un afegit renaixentista, el seu campanar, del segle XVIII fet de pedra picada.".

Pel que es refereix a la demarcació de Girona, la població elegida és Cadaqués, "conegut per la seua bellesa natural i per les seues cases blanques que flanquegen un dels ports més bonics de Catalunya. Un pintoresc poble que ha estat un imant d’artistes i escriptors, que van sentir que presenciaven un dels llocs més bonics de tot el planeta".

Miravet és la població més bonica de la província de Tarragona, segons Viatjar, que destaca "el seu castell templer suspès sobre el riu Ebre, en una talaia privilegiada." "Aquesta vila situada a l’interior de la província de Tarragona, a una hora més o menys de la capital de la província, sembla de conte. Els seus edificis s’estenen al llarg de la vora dreta de l’Ebre just en la depressió de la cubeta de Móra, el lloc on solen registrar-se les temperatures més altes de tot Catalunya a l’estiu i l’entorn salvatge del qual és tot un espectacle. La part meridional del municipi de Miravet queda tancat pel congost de Miravet; la part nord, per la serra de Cavalls; la població se situa a la dreta del riu."

Pel que es refereix a Lleida, la població elegida és la capital de la comarca del Solsonès. "Els amants del barroc no poden perdre’s Solsona, ja que la ciutat compta amb un important llegat arquitectònic en aquest estil. Entre els seus monuments més destacats es troben el Palau Episcopal i el portal del Pont", explica l’article de la revista.