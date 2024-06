El Mercat Medieval, un gran atractiu per a Almenar

Almenar va tancar ahir amb èxit d’assistents una nova edició del tradicional Mercat Medieval, que aquest any va arribar a l’edició número 28. Entre 7.000 i 8.000 persones, segons les primeres estimacions de l’ajuntament, van passar el cap de setmana per aquesta localitat del Segrià. La regidora de Joventut i Festes, Montse Carbonell, va assegurar a aquest diari que “novament el Mercat Medieval ha tingut molt bona acollida de públic i el bon temps també ens ha acompanyat al llarg del cap de setmana”. Quant al perfil del visitant, Carbonell va afirmar que “la gran majoria són veïns d’Almenar, dels municipis més pròxims i de les comarques del pla”.

La jornada dominical va comptar –igual que dissabte– amb múltiples propostes destinades a un públic familiar, al qual calia sumar la presència d’una dotzena d’artesans d’oficis d’època, com matalassers, fusters, ceramistes, filaters, teixidors, sabonaires, orfebres, experts en tintura i estampació natural o en tècniques de cosit, com l’encunyament. Situat al centre històric de la localitat, els assistents van poder veure de prop com aquests professionals duien a terme els seus treballs. També van protagonitzar demostracions en directe de tir amb arc i no van faltar els espectacles i les recreacions. Així, per exemple, hi va haver els titelles itinerants Petites històries del món. Com a novetat d’aquesta edició, dissabte es va organitzar una lectura de relats eròtics a la plaça del Coc gràcies a la col·laboració del grup de joves del municipi, El Coc, i Emun Fm Ràdio.

Una dotzena d’artesans d’època van portar a terme demostracions d’antics oficis

Es tracta d’una cita important per al municipi ja que també suposa un retorn econòmic per a sectors com la restauració i els comerciants locals. A més, com van afirmar des de l’ajuntament, ajuda a dinamitzar el teixit associatiu i cultural del poble i manté les tradicions i la història de la zona.